قلقيلية 26 ربيع الآخر1440ه الموافق02 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين أحدهما جريح، فيما اعتدت على فلسطينيين خلال مواجهات عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح يزن برهم ، والشاب ضياء رجب خلال اقتحام البلدة.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على والدة الجريح المعتقل يزن برهم، وعمه صبحي برهم ، وجرى نقلهما إلى المستشفى بعد الاعتداء عليهما.// انتهى //22:42ت م0199