الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد عبدالعزيز الصقيه، إن الهيئة حققت خلال العام 2018م، عددًا من الإنجازات في مقدمتها مبادرة "سجل المنشأة القانونية" وهو وثيقة يكتسب بموجبها مكتب المحامي هُويةً مؤسَّسية تمكِّنه مِن أداء الأعمال والتعهدات أمام عملائه.وأضاف أن الهيئة خصصت قاعدة بيانات لتلك المنشآت عبر منصتها "بوابة المنشآت القانونية" التي تعمل على تسهيل الحصول على معلومات أساسية عن تلك المنشآت والعاملين فيها.وأشار إلى أن الهيئة قدمتْ خلال عام 2018م عدداً من البرامج التي شأنها تقديم خدمات للمحامين كبرنامج المنافع الشاملة، وبرنامج: الحاضنة القانونية، الذي مِن شأنه تقديم الدعم للمنشآت القانونية، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وكذلك منصة كفاءات قانونية، مفيداً أن الهيئة قدمت خدمة تصديق وثائق المحامين من وزارة الخارجية، ومنصة لتسديد رسوم تجديد ترخيص المحاماة.وفي إطار اهتمام الهيئة بإعداد قاعدة بيانات فيما يتعلق بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بين الدكتور الصقيه أن الهيئة قامت بإعداد مسح ميداني لبيئة مكاتب المحاماة وأوضاع المتدربين، وقاعدة لبيانات الجامعات والكليات الحقوقية في المملكة، وقاعدة بيانات تشريعات مهنة المحاماة، وقاعدة بيانات توفر خدمة التحقق من مؤهلات المستشارين القانونيين الوافدين، وكذلك إطلاق بوابة مركز التدريب القانوني، وسجل للمدربين القانونين المعتمدين.واعتنت الهيئة بالتواصل مع الجمهور حيث افتتحت أول فرع لها في مدينة جدة، وعززت تواجدها في مختلف مناطق المملكة عبر مبادرة لجان المجتمع القانوني التي تعمل على التواصل مع الممارسين القانونيين في جميع المناطق الإدارية، وكذلك تعزيز وسائل التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تنوعت بحسب الخدمات المقدمة.وأطلقت الهيئة خدمة: "واتساب الدعم الفني" للتواصل مع الجمهور لتقديم الحلول السريعة، وخدمة: "قناة التلغرام"؛ لمزيدٍ مِن التفاعل وتقديم الحلول التقنية التي تواجه مستخدمي البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تخصيص يوم للمتدربين؛ يُتاح لهم فيه مقابلة المسؤولين وذوي الخبرة للاستماع إلى هموم المحامين المتدربين وشكاواهم ومقترحاتهم بصورة أسبوعية، واطلاق منصة قدم مقترحك عبر البوابة بالموقع الالكتروني، وتدشين بوابة عضويتي MySBA التي تقدم ما يقارب 33 خدمة للأعضاء.وحرصاً من الهيئة على تقديم برامج تأهيلية وتدريبية متميزة فقد دشنت أكاديمية هيئة المحامين وقدمت ما يقرب مِن 50 فعالية استفاد منها ما يقرب من 3000 مستفيد، فضلاً عن الذي حقَّقه برنامج: الابتعاث القانوني؛ إذ عَمِل على ابتعاث 959 طالبا وطالبة بالتعاون مع وزارة التعليم وذلك ضمن برنامج يهدف للموازنة بين مخرجات وزارة التعليم والشواغر الوظيفية.ونظمت الهيئة المخيم الصيفي القانوني لعام 2018 بالتعاون مع جامعة إي كامبس الإيطالية، والمؤتمر السعودي للقانون، وملتقى المتدرب القانوني الذي يعد الحدث الأكبر للخروج بتوصيات لتحسين أوضاع المتدربين في جميع مناطق المملكة. وأطلقت أكاديمية الهيئة بالتعاون BARBRI برنامج اللغة الإنجليزية القانونية، كما أطلقت بالتعاون مع DIFC وجامعة اسكسس البريطانية "دبلوم في القانون الإنجليزي العام ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، وحظيت الهيئة باعتراف هيئة المستشارين البريطانيةSRA بعضو هيئة المحامين.وعلى صعيد المشاركة المجتمعية فقد قدمت الهيئة ماراثون التطوع القانوني حصدت من خلالها ما يقارب من 30 ألف ساعة معونة قانونية، وعملت على مأسسة التطوع المهني بتأسيس "جمعية هيئة المحامين للعون الحقوقي" تقدم من خلالها المعونة القانونية وتتيح للجهور المساهمة في التبرعات لتحقيق أهداف الجمعية.ودشنت الهيئة جائزة أفضل إدارة للمجتمع القانوني لعام 2018؛ سعيًا للتميز المؤسسي والرقي في إدارة الأنشطة المهنية، وبحثًا عن رفع مستوى التنافسية بين لجان المجتمع السعودي للمحامين، وجائزة التفوق العلمي القانوني لعام 2018، التي تستهدف طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة.وأطلقت الهيئة مجلة حقيبة المحامي التي تعد الأولى من نوعها عربياً لتقديم مقالات تعنى بالجانب المهني، وأصدرت الهيئة ما يقارب 200 تقرير خبرة؛ للفصل في منازعات أتعاب المحاماة، والذي سيتوج بمبادرة مركز هيئة المحامين للتحكيم والتسوية، علاوة على إطلاق مركز استطلاع آراء العموم، وإصدار 151 منشوراً توعوياً، و15 دليلاً استرشادياً، و10 وثائق وسياسات لتنظيم المهنة ووضع معاييرها.// انتهى //22:43ت م0200