اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
لندن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.22 % ليصل إلى 2993.18 نقطة.
وإرتفع مؤشري، "داكس" الألماني و "أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 21.23 نقطة و 10.10 نقطة على الترتيب.
فيما تراجع مؤشر "آي أي اكس" الهولندي بمقدار 1.31 نقطة إلى 486.57 نقطة .
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