لندن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.22‬ % ليصل إلى 2993.18 ‪‬نقطة‪.‬وإرتفع مؤشري، "داكس" الألماني و "أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 21.23 نقطة و 10.10 نقطة على الترتيب.فيما تراجع مؤشر "آي أي اكس" الهولندي بمقدار 1.31 نقطة إلى 486.57 نقطة .// انتهى //23:15ت م0203