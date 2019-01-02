جدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء اليوم ، تعازيه لمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في وفاة شقيقه نبيه بن عبيد اليوبي.وعبَّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبّرذوو الفقيد عن شكرهم للأمير مشعل بن ماجد على تعازيه ومواساته.// انتهى //23:16ت م0204