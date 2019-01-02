واشنطن 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن وزير الخارجية مايكل بومبيو التقى اليوم نظيره البرازيلي أرنستو أروجو بالبرازيل.وقال بيان صادر عن القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية روبيرت بالادينو إن الطرفين أعادا التأكيد خلال اللقاء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل وناقشا الفرص لتوسيع التعاون في القضايا الاقتصادية والتعليمية والأمنية.// انتهى //23:16ت م0205