الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الروسي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه ".// انتهى //23:21ت م0206