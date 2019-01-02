الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ انهيار منبى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من فيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".// انتهى //23:21ت م0207