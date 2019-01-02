عام / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2018م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إثر انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ انهيار منبى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من فيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".
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