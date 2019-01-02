الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأكد معالي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإماراتي " اللواء محمد خلفان الرميثي، أن بلاده أكملت تحضيراتها لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بنسختها السابعة عشرة التي ستنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 1 فبراير 2019 .وقال في تصريح بهذه المناسبة : "سنُقدم لآسيا والعالم أجمع بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة شعوب القارة بجميع المقاييس، في ظل خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى مستوى، انطلقت بروح التحدي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، التي وضعت بكافة خططها تقديم كل أنواع الدعم وتسخير جميع الإمكانيات والمقومات الداعمة لمواصلة نجاحات الإمارات على صعيد احتضان البطولات العالمية والقارية.وأضاف : "نرحب بجميع وفود المنتخبات الآسيوية في موطن السلام والتسامح الذي يحتضن مختلف الثقافات ويتعايش على أرضه جميع الجنسيات بمحبة ووئام، فالإمارات حاضرة بقوة على صعيد المشهد الرياضي العالمي والنجاح مقترن بها وبمسيرتها المباركة التي شهدت قبل فترة زمنية بسيطة نجاحاً مبهراً لكأس العالم للأندية التي دونت خلالها قصة نجاح كبيرة لكرة الإمارات بوصافة العين لبطولة العالم.وتابع معاليه :”تنظيم كأس آسيا 2019 يمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومناسبة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة، ودعمها السخي للتطور والنماء الرياضي الذي تعاصره الدولة وحرصها الكبير على توفير جميع مقومات النجاح لتنظيم البطولات الرياضية القارية والدولية وفق أعلى المعايير ، بما يجسد محوراً رئيساً لتنظيم تاريخي وإبهار العالم من جديد بمنشات الإمارات الرياضية الفخمة ومعالمها السياحية والثقافية والتاريخية.وأشار الرميثي إلى أن اللجنة المحلية العليا المنظمة وعلى مدار اجتماعاتها المتواصلة مع المجموعات كافة أولت اهتماماً كبيراً لتنظيم البطولة بأعلى المستويات بما يليق بمكانة دولة الإمارات المرموقة وشراكتها المميزة مع الاتحادات الرياضية الدولية ومن بينها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.//انتهى //23:29ت م0208