أبها 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الملكية الغالية بتعيينه أميرًا ‏لمنطقة عسير، مجزياً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي كان أخا موجها وقائدًا فذاً.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في الصالة الملكية بأبها، أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين، ومشايخ القبائل وجموع من المواطنين، الذين قدّمو التهنئة لسموه بالثقة الملكية الكريمة وتعيينه أميراً للمنطقة.وأكد الأمير تركي بن طلال أن المنطقة مقبلة على نهضة تنموية شاملة خلال الفترة القادمة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة.ونقل أمير منطقة عسير تحيات وتقدير سمو ولي العهد - حفظه الله - لأهالي المنطقة، وحرصه على أن تصبح عسير ضمن الأماكن المتقدمة في العالم، التي ستشهد ـ بحول الله ثم بالجهود المتضافرة التي تعمل بروح الفريق الواحد - تحولا غير مسبوق في شتى المجالات.وقال سموه " أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكم جميعا لطرح أي ملاحظة أو تقديم أي فكرة تسهم في نهضة المنطقة في أي مجال، فأمامنا عمل كبير لن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع ".وكان سمو أمير منطقة عسير قد وصل في وقت سابق اليوم، مطار أبها الدولي ، حيث كان في استقباله وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة وعدد من قيادات المنطقة من مدنيين وعسكريين .بعدها شرّف سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، واشتمل على عدد من الكلمات والقصائد الشعرية الترحيبية، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //23:53ت م0209