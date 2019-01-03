لندن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسالتقى وزير شؤون آسيا والباسفيك البريطاني مارك فيلد اليوم في العاصمة هانوي, نائب وزير الخارجية الفيتنامي بيو سان سون.وقال بيان صادر من وزارة الخارجية البريطانية, إن الوزير فيلد جدد إلتزام بلاده تجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فيتنام.وأشار فيلد إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة المتحدة وفيتنام تمكن من معالجة مجموعة كبيرة من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين.ومن المقرر أن يجري المسؤول البريطاني خلال الزيارة التي تستمر يومين عدة لقاءات مع مسؤولين فيتناميين لمناقشة القضايا المدرجة ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما فيها ملفات التجارة والاستثمار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:15ت م0210