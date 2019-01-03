الأمم المتحدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقالت الأمم المتحدة اليوم إن كلا من بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان وهولندا والسويد، قد انتهت عضويتها في مجلس الامن الدولي بنهاية عام 2018م.وأضافت أنه ومع مطلع هذا العام 2019م, تدخل خمس دول إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمي العضوية لمدة عامين، والدول هي: بلجيكا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.وستغادر الكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا، المجلس نهاية هذا العام2019م.ويتألف المجلس من 15 عضوًا، خمسة منهم دائمي العضوية، هم الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.ولكل عضو صوت واحد، إلا أن الدول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي تستطيع من خلاله منع اعتماد أي قرار لا توافق عليه.وتترأس جمهورية الدومينيكان، التي تدخل المجلس للمرة الثالثة، مجلس الأمن لشهر يناير الجاري أما بلجيكا وألمانيا فتدخلان للمرة السابعة، وإندونيسيا للمرة الخامسة، وهي الرابعة لجنوب أفريقيا.وتأتي اليابان على رأس الدول الأكثر انتخابا للمجلس، 11 مرة، متبوعة بالبرازيل، عشرة مرات.// انتهى //00:16ت م0211