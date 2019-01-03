عمّان 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساختتمت في العاصمة الأردنية اليوم أعمال المؤتمر العربي الرابع للتدريب الذي عقد بعنوان "التنمية المهنية للقيادات النسائية والشبابية " بمشاركة 17 دولة عربية.وسلّم المؤتمر في ختام أعماله، مندوب الجمهورية العراقية ، راية بغداد عاصمة التدريب العربي الاحترافي لعام 2019م.وأوصى المشاركون بالمؤتمر، بالأخذ بيد المرأة العاملة في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والقضائية، إضافة إلى الاستجابة الكاملة للتحديات الماثلة أمام المرأة القيادية ومساعدتها على تجاوز هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.ودعوا الى الاهتمام بالشباب والأجيال الصاعدة ، وإعطاء الفرص للشباب لتولِّي المناصب القيادية، وتشجيع الموهوبين منهم لإثبات مواهبهم وتطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن ضرورة إتِّباع الطرق والمعايير العلمية في الاستقطاب، التعيين، الترقية، التدريب والابتعاث بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، والاهتمام بثقافة التميز ونشرها على أوسع نطاق.كما أوصوا بالاهتمام برضاء الموظفين والعمل على تدريبهم وتثقيفهم وتلبية طموحاتهم المشروعة، وإعطاء الفرصة للقيادات الشبابية الواعدة لممارسة الأعمال القيادية وتدريب هذه القيادات على أساليب القيادة الحديثة ، وتسليط الضوء على القيادة الإلكترونية، وتوجيه الشباب للاهتمام باستحداث التطبيقات الإلكترونية المختلفة، وإدخال تعديلات وتغييرات على التشريعات المعمول بها.//انتهى//00:42ت م0212