واشنطن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسنقلت الأمم المتحدة عن المنظمة الدولية للهجرة قولها اليوم إن وصول المهاجرين مؤخرًا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي دون إذن "ليس حالة طوارئ".ودعا المتحدث باسم المنظمة ليونارد دويل إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للإمساك بالمجرمين الذين ينظمون الرحلات في المقام الأول، والتركيز على إنقاذ الأرواح.وقال دويل إن الدول الأوروبية بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتقديم مسارات قانونية للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية أو يبحثون عن حياة أفضل خارج بلدهم.وشدد المتحدث باسم المنظمة على أنه إذا كانت هناك قنوات مناسبة للهجرة القانونية، فسيكون هناك عبور أقل انتظاما، وعدد أقل من القتلى وعمليات التهريب، ومعاملة أفضل للمهاجرين.//انتهى//01:19ت م0214