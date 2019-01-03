بريدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واسأكد المشرف العام على مهرجان ربيع بريدة 40 الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان كسب رضا الجهور ورسم علامات الفرح والسرور على زوار مهرجان ربيع بريدة 40، حيث باتت تعابير السعادة هي القاسم المشترك بين الجميع ؛ وذلك نظير التعدد والتنوع الذي حظيت به الفعاليات المقدمة، والتي حققت كثيرًا من ذائقة ورغبة الزوار الترفيهية والسياحية .وبين المشيطي، أن جهود الجهات المنظمة للمهرجان انعكس ايجابًا على المهرجان وعلامات الرضاء من قبل الزوار تؤكد شمولية الفعاليات وملاءمتها لطبقات المجتمع المتعددة.لافتًا الانتباه إلى أن الإقبال الجماهيري الغفير للمهرجان، عكس البداية المشجعة والمحفزة التي ألزمت منظمي المهرجان بحمل مضاعف، وضعهم أمام تحد كبير؛ في سبيل مواصلة النجاح، والعمل على تقديم كل مميز وفريد، يجمع بين ما يتطلع له الشباب، وما يطلبه صغار السن، وما يتمناه الكبار، في قوالب تمازج بين الترويج الترفيهي والتوعوي التثقيفي.// انتهى //03:08ت م0216