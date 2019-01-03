واشنطن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسنفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأنباء والتقارير الصحفية التي زعمت تحديده مهلة أربعة أشهر لسحب القوات الأمريكية من سوريا.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض:" إن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا عبر فترة من الزمن"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد حماية حلفائها هناك حتى مع سحب قواتها.وتناقلت تقارير صحفية، أمس، أن الرئيس الأمريكي سيمهل وزارة الدفاع أربعة أشهر لإتمام سحب القوات من سوريا.// انتهى //03:36ت م0217