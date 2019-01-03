عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل سفير الكويت
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك
ولي العهد يواسي بوتين في ضحايا انهيار مبنى سكني
أمير مكة يستقبل نائبه ووزير الحرس الوطني
الفيصل يبحث مع سفير العراق موضوعات مشتركة
أمير الرياض: تعاون الجهات الأمنية ضمانة لسلامة وأمن المواطن
سعود بن نايف يشدد على دراسة الظواهر الإجرامية
أمير القصيم: توفير الإسكان للأسر الأشد حاجة
أمير عسير لأهالي المنطقة: لا نريد منكم سوى الصبر.. نحن علينا الوفاء
أمير الجوف: القيادة تتلمس احتياجات المنطقة.. وسأبذل جهدي لخدمة الأهالي
أمير الشمالية: «ساعد» ستتحمل مسؤوليتها في حوكمة الفرص الخيرية
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم المسلح على حدود النيجر ونيجيريا
مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للاجئين السوريين
«التحالف» يصرح بدخول 10 سفن إغاثة
الرئيس اليمني يؤكد أهمـيـة تفعــيل دور السلـطـة القـضائـية
المليشيا تخرق الهدنة.. وكمارت يهدد
إسرائيل تهدم منزلاً في القدس.. وتواصل اعتقالاتها للفلسطينيين
للمرة الرابعة.. تأجيل الحكم في محاولة اغتيال السيسي
50 قتيلاً في معارك شمال غرب سورية
العراق يتسلح لمحاربة الفساد
لبنان: تأخير «الحكومة» يهدد القمة الاقتصادية العربية
الصومال تطرد مسؤول الأمم المتحدة
انهيارات تودي بحياة 15 إندونيسياً
إيران تغلي.. وفاطمة رفسنجاني: والدي قُتل
تسميم الهواء في الأحواز
ألمانيا تأمر باعتقال منفذ دهس الكريسماس
الأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي
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