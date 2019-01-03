الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل سفير الكويتخادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسكولي العهد يواسي بوتين في ضحايا انهيار مبنى سكنيأمير مكة يستقبل نائبه ووزير الحرس الوطنيالفيصل يبحث مع سفير العراق موضوعات مشتركةأمير الرياض: تعاون الجهات الأمنية ضمانة لسلامة وأمن المواطنسعود بن نايف يشدد على دراسة الظواهر الإجراميةأمير القصيم: توفير الإسكان للأسر الأشد حاجةأمير عسير لأهالي المنطقة: لا نريد منكم سوى الصبر.. نحن علينا الوفاءأمير الجوف: القيادة تتلمس احتياجات المنطقة.. وسأبذل جهدي لخدمة الأهاليأمير الشمالية: «ساعد» ستتحمل مسؤوليتها في حوكمة الفرص الخيرية«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم المسلح على حدود النيجر ونيجيريامركز الملك سلمان يواصل إغاثته للاجئين السوريين«التحالف» يصرح بدخول 10 سفن إغاثةالرئيس اليمني يؤكد أهمـيـة تفعــيل دور السلـطـة القـضائـيةالمليشيا تخرق الهدنة.. وكمارت يهددإسرائيل تهدم منزلاً في القدس.. وتواصل اعتقالاتها للفلسطينيينللمرة الرابعة.. تأجيل الحكم في محاولة اغتيال السيسي50 قتيلاً في معارك شمال غرب سوريةالعراق يتسلح لمحاربة الفسادلبنان: تأخير «الحكومة» يهدد القمة الاقتصادية العربيةالصومال تطرد مسؤول الأمم المتحدةانهيارات تودي بحياة 15 إندونيسياًإيران تغلي.. وفاطمة رفسنجاني: والدي قُتلتسميم الهواء في الأحوازألمانيا تأمر باعتقال منفذ دهس الكريسماسالأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي// يتبع //06:14ت م0003