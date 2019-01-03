وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الاهتمام بأغلى الثروات وأهمها): الثروة البشرية لهذا الوطن المعطاء في عرف القيادة الرشيدة، تمثل أغلى الثروات وأهمها على الإطلاق، ذلك أن الإنسان السعودي يمثل المحور الأساسي للتنمية المتصاعدة، لا سيما بعد الشروع في تنفيذ رؤية المملكة الطموح 2030، وهي رؤية واعدة، سوف تنقلها - بإذن الله - إلى مرحلة متغيرة وجديدة، وتضعها في مصاف الدول المتقدمة الكبرى في العالم في زمن قياسي من عمر تقدم الشعوب ونهضتها.وأضافت: وإزاء ذلك، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء المعتادة، التي عقدت بعد ظهر يوم أمس الأول وجه الوزراء مجددًا بأهمية سرعة تنفيذ مشاريع الميزانية، كما أقرت؛ لضمان تحقيق رؤية المملكة المستقبلية، والمضي في إنفاذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وفقا لما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات عملاقة، سوف تحقق - بفضل رب العزة والجلال - منطلقات العمل الحثيث والدؤوب لترجمة خطوات التنمية الشاملة بالمملكة في جميع مناطقها وفي كافة المجالات والميادين النهضوية، والتوجيه الكريم يصب في نهاية الأمر في قنوات خدمة تلك الثروة البشرية الغالية، التي توليها القيادة الحكيمة جل اهتمامها ورعايتها.ورأت أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وهيكلة أجهزته يستهدفان مواصلة عمليات التنمية والتطوير والتحديث وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة في صناعة الغد الأفضل والأمثل للوطن ومواطنيه، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين في أجهزة الدولة يتيح ضخ دماء جديدة ذات تطلعات واثبة لترجمة فعاليات رؤية المملكة وسرعة إنجاز المشروعات التي تضمنتها الميزانية لمواصلة استمرار مسيرة التنمية والتطوير والتجديد على أفضل وجه، وتلك خطوة هامة وحيوية، من شأنها الارتقاء بمستويات الخدمات المزجاة للمواطنين إلى أعلى درجاتها، وهو هدف نبيل تركز عليه القيادة الرشيدة تركيزًا خاصًا.واختتمت بالقول تلك الخطوات التنفيذية تعكس بجلاء اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وحرصهم الشديد على تلمس احتياجاتهم، وتمثل في حجمها تفسيرًا منطقيًا لعرف القيادة الثابت، المتمحور في السهر على راحة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم وفقًا لإنفاذ مشروعات الدولة الكبرى، التي تعود عليهم بالرفاهية والخير والرخاء.// يتبع //06:15ت م0004