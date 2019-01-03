وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة " الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (سقوط حوثي جديد): تمعن الميليشيا الحوثية في سلوكها الإجرامي في ازدراء فاضح لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وهي في انحدارها هذا إنما تجسد واقعها بأصدق طريقة، عصابة إجرامية، لا تتورع عن السقوط وتجاوز الخطوط الحمراء وانتهاك المسلمات الإنسانية فقط لإدامة مشروعها العدواني في اليمن.وقالت: مؤخراً وليس أخيراً ما كشفه برنامج الأغذية العالمي من الصفحات السوداء للميليشيا الإيرانية عن سرقة الانقلابيين للمعونات الغذائية المخصصة للمحتاجين في اليمن، وبيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، وهو سلوك دنيء وصفه المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي بأنه «يصل إلى حد سرقة الغذاء من أفواه الجياع»، ففي اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إن 20 مليون شخص فيه يفتقرون للأمن الغذائي، وأن 10 ملايين منهم لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم التالية، يبدو سلوك الحوثي غاية في الانحطاط، ويعكس استهانته بآلام اليمنيين ومعاناتهم التي صنعها ابتداءً بانقلابه على الشرعية، وإطلاق مشروعه الطائفي لابتلاع اليمن وتحويله مستعمرة إيرانية.ورأت أن الحوثي بات مكشوفاً أمام المجتمع الدولي، وبرهن على أهمية وضرورة تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية لإنقاذ اليمن من الوقوع تحت سيطرة عصابة استوفت كل سمات وأعراف التنظيمات الإجرامية، وكانت لتحول اليمن إلى بؤرة إرهاب تهدد أمن العالم والملاحة الدولية، وهو خطر يتجاوز محيطها القريب ليمس المصالح الدولية على نطاق واسع، ما يستدعي موقفاً أكثر حزماً من المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، ووقف التعامل معها كحزب أو فصيل سياسي، بل كحركة انقلاب تفتقد للشرعية السياسية والاجتماعية، فضلاً عن تمثيلها لمشروع طائفي مغلق، ذي صبغة ثورية تتعدى نطاق اليمن، وهو مشروع لا يؤمن بأي قيم ديمقراطية أو تشاركية يمكن أن تؤسس لأي حل مقبول من جميع الأطراف اليمنية.وخلصت إلى القول: في ضوء هذه الحقائق التي باتت مشهودة على أرض الواقع وعلى مرأى ومسمع المنظمات والهيئات الدولية، ألم يحن الوقت لانتهاج مقاربة دولية جديدة تزيد الضغوط على ميليشيا الحوثي الإيرانية، وراعيها في طهران، وتردع هذا السلوك الإجرامي الوحشي ضد الشعب اليمني، لتهيئة ظروف سياسية عادلة لتحقيق حلم الاستقرار المتعثر في اليمن؟.// يتبع //06:15ت م0005