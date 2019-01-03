وفي الموضوع نفسه، قالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (ألغام الحوثي): لم تكتف مليشيات الحوثي بخرقها للهدنة والالتفاف على اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها كعادتها، ورفض فتح الممرات الإنسانية، بل زادت من معاناة اليمنيين بعد أن حاصرتهم بحقول الألغام التي تصطاد الأطفال والنساء يومياً، وهو ما يتطلب تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على هذه المليشيا الإرهابية لنزع الألغام وكشف الخرائط، إضافة إلى تلغيم الحوثيين للشواطئ ومرافئ الصيد واستغلال بعضها لتهريب السلاح.وأردفت بالقول: همجية الحوثي تمنع اليمنيين أيضًا من الوصول إلى مناطق الشرعية، حيث يوجد مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتي، للحصول على الماء والغذاء، بسبب نشر الألغام على مساحات واسعة، من دون مراعاة للأحوال الإنسانية التي يتعرضون لها.ورأت أنه يومًا بعد يوم تثبت هذه المليشيا خطرها، عندما تتعمد الزج بالأطفال في أتون الحرب وتجنيدهم، مرة عبر إغرائهم بالمال، ومرات بإجبارهم على ذلك وخداعهم بطرق ملتوية لتوريطهم في ساحات المعارك.واختتمت بالقول : لم يتوقف العبث الحوثي عند هذا الحد، بل يتعداه إلى مسألة المتاجرة بالمعونات الإغاثية ونهبها وبيعها في السوق السوداء، ضاربين بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، إضافة إلى التضييق على الكثير من المرضى ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات، فيما يعاني السكان نقصاً في الدواء والغذاء بالمواقع التي تسيطر عليها هذه المليشيا الإرهابية.// انتهى //06:15ت م0006