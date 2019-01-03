طرابلس 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، لدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقيق التميز في الأداء، مؤكدًا التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة.ونقلت عن المتحدث باسم القيادة العامة الليبية، العميد أحمد المسماري، اقوله إن جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أكملت تمشيط محيط مدينة الكفرة وتأمينه، وأن قوات الجيش تنتشر في مناطق مختلفة لمكافحة عمليات التهريب وحفظ الأمن.وتطرقت الصحف إلى أسباب استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، وإلى استقبال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا أنجس ماكي، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً في المجال الأمني.وأخبرت عن رسالة وزير الخارجية الليبي محمد سيالة إلى الدولة البنمية بخصوص استرداد السفينة "بدر" إحدى السفن التابعة للبحرية الليبية.وتناولت صحف ليبيا الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومناقشتهما آخر التطورات في الشرق الأوسط والجهود المشتركة الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة بهدف التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الجارية لا سيما في ليبيا.// انتهى //07:41ت م0007