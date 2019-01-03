موسكو 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة "ماغنيتوغورسك" وسط روسيا إلى 37 قتيلا بعد انتشال جثث جديدة.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيان اليوم، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين لرجل وامرأة، مضيفةً أن مصير خمسة أشخاص لا يزال غير معروف.وانهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة "ماغنيتوغورسك" بمقاطعة "تشيليابينسك" الروسية، الاثنين الماضي ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.// انتهى //07:53ت م0008