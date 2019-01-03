مانيلا 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في شرق الفلبين إلى 122 شخصا.وأوضحت السلطات الفلبينية اليوم أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مناطق معزولة وانتشلت مزيداً من الجثث, مبينة أنه لا يزال نحو 30 شخصًا في عداد المفقودين. وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثر على البلاد في تشريد نحو 25 ألف شخص.// انتهى //08:53ت م0010