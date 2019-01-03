عام / ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 122 قتيلا
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
مانيلا 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في شرق الفلبين إلى 122 شخصا.
وأوضحت السلطات الفلبينية اليوم أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مناطق معزولة وانتشلت مزيداً من الجثث, مبينة أنه لا يزال نحو 30 شخصًا في عداد المفقودين. وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثر على البلاد في تشريد نحو 25 ألف شخص.
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