تبوك 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسزار رئيس المنظمة العربية للسياحة معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ,أمس الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس فارس بن عقيل الجميل، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالمجال السياحي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك فيما بين المنظمة العربية للسياحة وغرفة تبوك وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية الخاصة بالمجال السياحي للشباب والشابات وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة.وأكد الدكتور آل فهيد خلال اللقاء على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي، وحرص المنظمة على زيادة مساحة التعاون مع القطاع الخاص في شتى الأقطار العربية، من خلال تقديم الفعاليات والبرامج للقطاع السياحي، أهمها التدريب والتأهيل.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات التي تنظمها وتستضيفها الغرفة مع عدد من رؤساء ومدراء القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية، وذلك للمساهمة في تطوير وتنمية قطاع الأعمال بالمنطقة.// انتهى //11:25ت م0024