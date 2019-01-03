نجران 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، حزمة من البرامج والخدمات الإرشادية، التي أسهمت في رعاية الطلاب وإكسابهم المهارات الحياتية.وأوضح مدير عام التعليم بنجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن إدارة تعليم نجران تولى أبناءها الطلاب والطالبات أهمية كبيرة من خلال تقديم العديد من البرامج والخدمات الإرشادية الهادفة لرعاية الطلاب وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني لهم ليكونوا نموذجاً متميزًا لخدمة هذا الوطن الغالي وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.من جهته أفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران حسين جليدان أن الإدارة نفذت العديد من البرامج خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، ومنها "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي" و "إنجاز السعودية" و"كتابي أمانة" و "رفق" لخفض العنف في المدارس و "الأسبوع الحي" و "الإرشاد وقت الأزمات" و "الدعم النفسي في مدارس التوأمة" و "الهاتف الإرشادي" و "التثقيف التعليمي المهني.// انتهى //11:26ت م0025