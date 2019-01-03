عنيزة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقطب جناح "الرحلات البرية" في مهرجان الغضا الـ 17 ، والمقام فعالياته بقرية الغضا بمحافظة عنيزة، المهتمين بالسياحة والرحلات البرية وزوار المهرجان.وأوضح المشرف على الجناح عبدالعزيز عبدالله المحيميدي أن الجناح يهدف إلى تعريف الزوار عن أضرار الاحتطاب الجائر، مشيراً إلى وجود أنواع متعددة من الفحم والحطب المستورد التي تغني عن الحطب المحلي ومنع الاحتطاب الجائر والمحافظة على البيئة.وبين المحيميدي أن الجناح يحتوي على أحدث التقنيات المخصصة لرحلات السفاري والرحلات البرية وأجهزة ومعدات رحلات الصيد، كما تتنوع فعالياته وبرامجه ليواكب تطلعات زوار المهرجان، مضيفاً لوجود فعاليات مصاحبة للجناح من بينها ركن الضيافة والمسابقات المتنوعة والجوائز اليومية.// انتهى //11:28ت م0026