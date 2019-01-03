جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسوصل عدد زوار معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة منذ انطلاقته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام" إلى 291000 زائر من الجنسين حتى يوم أمس الأربعاء، متنقلين بين أجنحته التي ضمت مشاركة الجهات الحكومية والأهلية و 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية حيث يتربع على مساحة 25.000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.وتستمر فعاليات المعرض على مدى 10 أيام متضمنة أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و 55 فيلم وثائقي يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي، مما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة.كما تشهد منصات التوقيع بالمعرض تنافس 200 مؤلف ومؤلفة للتوقيع على كتبهم أمام زوار المعرض في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد في تقديم المحتوى والرقي بالمنتج المقدم بما يلبي تطلعات شرائح المجتمع كافة ووفقاً للآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب وخدمة صناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.يذكر أن المعرض يستقطب 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، كما استوقفت المعروضات زوار المعرض ضمن فعالياته المختلفة، التي جسدت الابداعات الفنية لدى الفنانين بـ 22 عملاً فنياً لمختصين سعوديين، خاضوا منافسات محلية وعربية وعالمية، التي تحمل في طياتها محاكاة للطبيعة والعادات والتقاليد والشمولية في الموضوعات، حيث خضعت هذه الأعمال قبل مشاركتها في المعرض للإشراف عليها من قبل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال.// انتهى //11:30ت م0027