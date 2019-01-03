الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس

زار معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس، جناح وزارة المالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته الـ 33.

واطلع خلال الزيارة على الأقسام التعريفية والتفاعلية في الجناح التي تعكس الجهود في المشاريع الضخمة التي نفذتها أو أشرفت عليها الوزارة، عبر عرض المنجزات بطريقة بانورامية حديثة 360 درجة، وأهم المبادرات التي قدمتها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لقسم مصلحة مطابع الحكومة، الذي يستعرض الوثائق الرسمية، ولوحات السيارات، وتقاويم أم القرى، وبعض المقتنيات القديمة، كما اطلع معاليه على قسم الهيئة العامة للزكاة والدخل الذي يعرض أعمالها ومبادراتها.

وخلال زيارة معاليه للجناح وقف على ركن "مال وأجيال" الذي يهتم بالتثقيف المالي للنشء، حيث استضاف أبناء شهداء ومصابيّ الحد الجنوبي، الذين شاركوا معالي الوزير جولته في الركن، والتقطوا معه صوراً تذكارية.

يذكر أن جناح وزارة المالية يضم قسماً خاصاً بالميزانية يستعرض تطور ميزانية الدولة في جميع العهود، إضافةً إلى التعريف بالصورة الحالية للميزانية بشكلها المتطور وما تمر به من عدة مراحل تشمل الإعداد والتعاون المشترك بين مختلف الجهات وصولاً إلى الاعتماد والتبليغ والإعلان، حيث تحرص الوزارة على المشاركة في فعاليات الجنادرية لترسيخ مبدأ التواصل الفاعل مع المواطنين، والتعريف بدور الوزارة المحوري في منظومة العمل الحكومي، والمساهمة في تقديم معلومات مالية تثقيفية للزوار من مختلف الفئات.

// انتهى //

11:34ت م

0029