الدمام 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأصدرت بلدية اللهابة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أول رخصة إلكترونية عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس بلدية اللهابة عبدالله المطيري، أن عملية تفعيل بوابة "بلدي" بالبلدية سبقها تأهيل فريق مختص حالياً بتقديم الخدمات وقسم صحة البيئة بالبلدية على آلية العمل على البوابة، حيث يقوم الفريق المختص حالياً بتقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرا إلى أنه يمكن للمستفيدين الحصول على الرخصة الإلكترونية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية آلياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة دون الحاجة لمراجعة البلدية.وأشار المطيري إلى أن بوابة "بلدي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيلها بالبلدية جاء لتسهيل إجراءات حصول المستفيدين على خدمات البلدية، لتحسين وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في زمن إنجاز الخدمات، لافتا إلى أن هذه الخدمة تساهم في سرعة إنجاز المعاملات ضمن الخدمات المقدمة.// انتهى//11:37ت م0030