الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسحظي جناح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 بإقبالٍ كبيرٍ من قبل زوار المهرجان.واشتمل جناح المركز على ركن خاص بالبرامج والنشاطات الإغاثية والإنسانية المقدمة للدول المختلفة، وركن الدول المستفيدة، وأركان للتطوع وللتبرع وللعروض المرئية، وركن يتعلق بلعبة تشتمل على مسابقة لترتيب السلة الغذائية، إضافة إلى مرسم للطفل، واستديو خاص للتصوير، وشاشات تعرض فيها إنجازات المركز.كما احتوى الجناح على ركن مخصص لمشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن.وحظي جناح مركز الملك سلمان للإغاثة بزيارة العديد من رواد المهرجان وطلاب المدارس، الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به الجناح.// انتهى //11:51ت م0033