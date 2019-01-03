عنيزة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسقدمت عدة فرق شعبية من مختلف مناطق المملكة عروضها الفنية على المسرح المفتوح وسط قرية الغضا بمحافظة عنيزة، وذلك بمقر فعاليات مهرجان الغضا الـ 17.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان علي العيد أن الفرق الشعبية تضمنت فرقة دار عنيزة للتراث والفنون، وفرقة تاج قصيباء للفنون الشعبية، وفرقة أهازيج طيبة، وفرقة عبادي للفنون الشعبية، وفرقة البيرق للفنون الشعبية، التي قدمت العرضة السعودية للزوار، كما شهد المسرح حفلات إنشاديه.وبين العيد أن موقع المسرح الجديد وتصميمه أتاح الفرصة لعدد اكبر من الزوار للاستمتاع بما يقدم من عروض من جميع مناطق المملكة.// انتهى //11:55ت م0035