هروب 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسكرمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة هروب، على مسرح فعاليات مهرجان هروب الشتوية أمس، الفائزين في مارثون المشي الأول، الذي نظمته اللجنة ضمن فعاليات المهرجان بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.واستغرقت المدة الزمنية للمارثون ساعة بمسافة أربعة كيلومترات انطلاقاً من أمام جامع الجوف إلى نقطة الوصول المستهدفة مقر فعاليات هروب الشتوية بحدائق بلدية هروب بقرية الذهب.وأوضح رئيس لجنة التنمية جابر بن معايل هروبي، أن المارثون الأول للمشي هو ضمن برامج الملتقى الشبابي الأول بهروب الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة، مبيناً أن برامج لجنة هروب الاجتماعية التفاعلية لا زالت متواصلة، وأن البرامج التدريبية لشباب وبنات هروب هي ختام نشاطات لجنة هروب ضمن فعاليات هروب الشتوية الأولى.// انتهى //11:56ت م0036