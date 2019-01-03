اجتماعي / توقيع مذكرة تعاون لتنمية ذوي الإعاقة بمحافظة الدرب
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الدرب 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب ووقف "إرادة" الخيري أمس، مذكرة تعاون على هامش فعاليات الدرب الشتوية "الدرب وناسة القلب".
وتهدف المذكرة ، التي وقعها عن اللجنة رئيس مجلسها ماجد بن علي عتودي وعن الوقف رئيس مجلسه سعيد بن ناصر عضرس ، إلى تفعيل تنمية شاملة لذوي الإعاقة ببرامج تنموية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
// انتهى //
12:00ت م
0037