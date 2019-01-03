الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسيناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ.ويصوت المجلس بعد ذلك على توصيات للجنة الصحية بالمجلس تطالب في ابرزها بالموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ القاضي بإنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء , ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير , وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة تجاه التعديل المقترح .ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438 / 1439هـ.ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد, بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام, لتطوير منظومة استطلاعاتالرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً للجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية.ويتكون مشروع النظام من إحدى وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها, وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين)من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.وخلال الجلسة العادية الثالثة عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ.// يتبع //13:27ت م0060

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام "سابقاً" للعام المالي 1437 / 1438هـ، وذلك بعدأن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير, ومن أبرز تلك التوصيات, المطالبة بتوفير الدعم المالي لتمكين وزارة الإعلام من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.أما جلسة المجلس العادية الرابعة عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم فيصوت المجلس على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع دراسة "الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات"، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة.كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439 هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات تجاه التقرير.ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين , وخاصة في تخصصات التمريض كافة , وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد بن ضافي الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن مشروع اللائحة , التي تطالب بالموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث, وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي , والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.// انتهى //13:27ت م0061