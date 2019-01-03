شبوة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم شحنة أدوية لمستشفى بيحان في محافظة شبوة.وأشاد ممثل السلطة المحلية مدير الأشغال العامة محسن القربعي بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة خلال دعمه لجميع المجالات الإنسانية والإغاثية في مديرية بيحان، ومن أبرزها المجال الصحي.ووجه مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان محمد سالم هادي شكره وتقديره للمركز على ما يقوم به من جهود جبارة لتقديم العون والمساعدة للمديرية.// انتهى //13:29ت م0062