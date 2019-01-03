تونس 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استمرار الاحتجاجات التي بدأت في البلاد منذ أكثر من أسبوعين في السودان بسبب تردي الأوضاع المعيشية, فيما أعرب عدد من الأحزاب عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير تطالبه من خلالها تشكيل مجلس سيادي انتقالي لتسيير شؤون البلاد.وأخبرت في شأن منفصل عن تمكن أجهزة الأمن الجزائرية من وقف توافد مجموعة من المهاجرين حاولوا الدخول إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.وتناقلت في شأن آخر أنباء حول لقاء مرتقب سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون, وذلك وسط توقعات بإمكانية تغيير بيونغ يونغ سياساتها في حال أبقت واشنطن على العقوبات المفروضة عليها.وتطرقت صحف تونس إلى انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمالي محافظة ديالي شرق العاصمة بغداد.إلى ذلك كتبت الصحف عن حث الرئيس الصيني شي جينبينغ شعب تايوان على قبول حقيقة إعادة وحدة الصين وتايوان لافتا إلى أن بلاده تحتفظ بحق استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الهدف.وضمن تقارير متفرقة دوليًا, ركزت اليوميات التونسية على مطالبة الحكومة الصومالية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لديها نيكولاس هاسوم بمغادرة البلاد واعتبرته شخص غير مرغوب فيه.// انتهى //13:32ت م0064