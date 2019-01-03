الكويت 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر29 نقطة ليبلغ عند مستوى 9ر5138 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 57ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر238 مليون سهم تمت من خلال 6924 صفقة نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار كويتي (نحو 81ر84 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4772 نقطة بنسبة ارتفاع 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر194 مليون سهم تمت عبر 4821 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 34ر32 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر35 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5340 نقطة بنسبة ارتفاع 67ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر43 مليون سهم تمت عبر 2103 صفقات بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 14ر52 مليون دولار).// انتهى //13:34ت م0065