عدن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسسلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أمس مساعدات طبية متنوعة.وشملت المساعدات المقدمة 189 طناً من مواد الغسيل الكلوي، التي سيتم توزيعها لمراكز الغسيل الكلوي في محافظات عدن والحديدة وتعز وشبوة، فيما سلمت أدوية ومستلزمات طبية لتوزيعها في مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.وثمن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم المعونات الطبية المتواصلة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة، بما فيها المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى أن خطة التوزيع تستهدف مراكز الغسيل الكلوي وهي الدفعة الأولي لها من ضمن ثلاث دفعات أخرى.// انتهى //13:36ت م0067