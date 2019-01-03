جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي يرافقه عددٌ من وكلاء الجامعة.وأطلع الأمير خالد الفيصل على مشروع الجامعة الإسلامية الذي يحمل عنوان "بالسعودي الفصيح" والمُهتم بتوثيق ونشر كلمات اللهجة السعودية ذات الأصل الفصيح، وذلك في إطار عناية الجامعة بنشر اللغة العربية وتعليمها وحفظ التراث السعودي الأصيل.كما استمع سموه إلى نبذة عن برامج الجامعة وجهودها في نشر العلم الشرعي والعلوم الأخرى التي تعزز قيم التسامح والاعتدال، وعنايتها باللغة العربية وتعليمها ونشر ثقافتها عبر طلابها الذين يمثلون 200 بلد وإقليم من مختلف أنحاء العالم.وتخلل اللقاء عرضٌ قدمه معالي الدكتور المرزوقي عن مسيرة الجامعة وخريجيها حول العالم الذين تجاوز عددهم 74 ألف طالب خلال 59 عاماً، إضافة لمهرجان "الثقافات والشعوب" بوصفه أحد برامج الجامعة النوعية والهادف لتعزيز احترام الثقافات.// انتهى //13:38ت م0068