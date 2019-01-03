‏الباحة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار الملك سعود بمدينة الباحة أمس, مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار، بحضور نائب مدير مطار الملك سعود بالباحة المهندس فيحان الغامدي، ومساعد مدير فرع مؤسسة التقاعد بالمنطقة سعيد بن مخزوم الغامدي.وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة العامة للتقاعد عبدالله الشليخي أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022، مفيداً أن هذه المبادرة تأتي كذلك ضمن حزم مبادرات المؤسسة لتقديم خدمات مميزة لمتقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.وبين أن المؤسسة تتطلع لتعميم هذه المبادرة في جميع مطارات المملكة لخدمة هذه الفئة العزيزة في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد سبق لها التعاون مع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم , ومطار حائل الدولي , ومطار الأحساء ، وذلك بتخصيص مسارات خاصة للمتقاعدين .// انتهى //13:40ت م0069