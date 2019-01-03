الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستعرضت اللجنة التنفيذية لبطولة كأس آسيا " الإمارات 2019 "في اجتماعها الموسع الذي عقد بمدينة دبي أمس ، برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية رئيس اللجنة التنفيذية اللواء محمد خلفان الرميثي ، التطورات النهائية لمراحل العمل التنظيمي قبل انطلاق البطولة الآسيوية يوم السبت المقبل في ستاد مدينة زايد الرياضية تحت شعار " لنجمع آسيا معاً ".وتابعت اللجنة التنفيذية سير الأعمال التنظيمية لمختلف المجموعات والملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة ، وحالة الاستعدادات والتسهيلات المقدمة من أجل تحقيق علامات النجاح والتميز لمشوار البطولة الآسيوية ، كما تم الاطلاع على التصورات النهائية لحفل افتتاح البطولة والتجهيزات اللوجستية والأمنية والترويجية والخدمات الإعلامية وعمليات بيع التذاكر وكافة الجوانب التنظيمية .// انتهى //13:41ت م0070