الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسحقق فريق النور لقب بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد لدرجة البراعم في نسختها الثانية التي اختتمت منافساتها أمس، على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، عقب تفوقه على نظيره مضر الذي حل وصيفاً بنتيجة (27-22) ، وجاء نادي المحيط في المركز الثالث بعد فوزه على نادي الخليج بنتيجة (30-23) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وفي ختام منافسات البطولة توج عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة سعود الحودي نادي النور بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتتويج نادي مضر بالميداليات الفضية، ونادي المحيط بالميداليات البرونزية، كما تم تكريم جميع الجهات المشاركة في نجاح البطولة.// انتهى //13:53ت م0074