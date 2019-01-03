مكة المكرمة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسفعلت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، بوابة التصديق الإلكتروني، وذلك في إطار إستراتيجية الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات ورعاية مصالح منتسبيها من مجتمع الأعمال والتسهيل عليهم وتقديم أرقى الخدمات المتميزة لهم .وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالإنابة نايف الزايدي أن تدشين هذا البرنامج الرائد جاء ضمن منظومة البرامج التقنية للغرفة ليضاف إلى ما حققته من إنجازات عززت مكانتها ورسخت وجودها داخل المملكة كمنظمة فعالة، وسبق أن وضعت نصب أعينها تطوير خدماتها لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء تجارية أو صناعية أو استثمارية.وأفاد أن غرفة مكة المكرمة تعمل على مواكبة الثورة التقنية فيما يخدم منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف مشترك والوصول إلى تقديم أرقى وأسهل الخدمات لهم، حيث أنه بلغ عدد الأوراق المصدقة خلال عام 2018 أكثر من 231 ألف محرر.وبين أن بوابة التصديق الإلكتروني تعد إحدى الخدمات التي تسهل على كل منتسب في غرفة مكة المكرمة التصديق من مكتبه بكل أمان وسرية، وتوفيراً للجهد والوقت، مبيناً أن غرفة مكة المكرمة تعتزم بداية عام 2019 إطلاق خدمة "واتس آب أعمال" لإيصال أحداث وفعاليات ومناسبات الغرفة، كما لديه الكثير من الخطط والأهداف التي تسعى إلى العمل على تنفيذيها وتحقيقها.من جهته، أكد مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة عبدالرحمن الردادي، أن ثورة التحول الرقمي في هذا العصر خلقت سباق بين الجهات الحكومية والخاصة لتطويعها والوصول بها إلى أعلى مستويات الخدمات التي تقدمها في التحول الرقمي، مفيداً أن الغرفة تمكنت من مواكبة التحول من خلال إطلاقها لخدمة التصديق الإلكتروني التي تطلبت الكثير من الجهد، وسيعقبه توفير تلك الميزة المواكبة رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:57ت م0099