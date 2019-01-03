الأحساء 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسبلغ عدد الشجيرات التي زرعتها فرق مبادرة تشجير محافظة الأحساء، ضمن مهرجان سفاري الأحساء المقام حاليًا في مدينة جواثا التاريخية بالمحافظة، 3000 شجرة ظل وأثمار، حيثُ تم توزيع الشجيرات والشتلات في مواقع متفرقة من جواثا بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة من فريق "sio التطوعي" التابع للمؤسسة العامة للري ونخبة من المهندسين والفنيين الزراعيين، إضافةً إلى 30 إعلامية من إعلاميات المنطقة الشرقية، وذلك استمراراً لمبادرة التشجير في محافظة الأحساء للتعريف بفوائد التشجير ومحاربة التصحر وطرق وأنظمة الري الحديث.وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري بالأحساء سلطان بن أحمد الخالدي, أن المؤسسة وتماشياً مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة الهادفة إلى زراعة ١٠ ملايين شجرة في المملكة على مدى أربع سنوات ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي احتضنت المؤسسة منها ٢ مليون شجرة ليتم زراعتها وتعزيز الغطاء النباتي ومحاربة التصحر الذي تأثر سلباً في الأعوام الاخيرة بسبب ممارسات خاطئة مثل الاحتطاب والرعي الجائر، وذلك وفق اشتراطات الري الحديث والمحافظة على المياه الجوفية والاستفادة من المصادر المتجددة "المعالجة ثلاثياً" الصالحة لأغراض الري وبزراعة الأصناف الصحراوية الملائمة والصديقة للبيئة,وبين أن هذه المبادرة تأتي ضمن أهداف المؤسسة للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية والتعريف بفوائد التشجير لحياة أفضل ومجتمع صحي.من جانبها أفادت المشرفة العامة على المهرجان عبير آل صفوان, أن هذه المبادرة تهدف إلى غرس روح المشاركة المجتمعية بهدف نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة، وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، ورفع معدل نسبة الفرد منها، ضمن خطة عمل أمانة الأحساء ومبادراتها لبرامج معالجة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وتقوم لجنة المتطوعين بتنسيق مبادرة التشجير بمشاركات جهات حكومية وأهلية.// انتهى //14:58ت م0100