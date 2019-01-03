الدمام 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن عزم القيادة الرشيدة يبدو واضحًا تجاه تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن الدولة ماضية بخطوات ثابتة نحو استكمال منظومة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بما ينسجم وأهداف الرؤية وتطلعاتها بتنويع القاعدة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وهو ما تترجمه حزمة القرارات التي تأتي تباعًا.وبين الخالدي أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية وما سبقه من إقرارات تتعلق بإنشاء هيئات وكيانات متخصصة، تأتي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، معربًا عن شكره وكافة قطاع الأعمال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على حرصهما وعملهما الدؤوب لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير آليات نموه الإجرائية والتنظيمية، واهتمامهما بالقطاع الخاص والدفع بتمكينه من ممارسة أدواره في مسيرة التنمية المستدامة.وأفاد أن هذه الكيانات من شأنها الإسهام الفاعل في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وإعطاء القطاع الخاص مزيدًا من الميزات الإضافية في ممارسة أعماله والمشاركة بفاعلية في مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن هيئة التجارة الخارجية سيكون لها دورٌ مؤثر ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص في نفاذه إلى الأسواق الخارجية بلا عوائق أو تحديات وهو ما يرفع بالتأكيد من مساهمة القطاع في التجارة الخارجية ويُحقق التنوع في السلع والخدمات.وعد رئيس غرفة الشرقية إقرار المركز الوطني للتنافسية، وما ينُاط إليه من مهام تتعلق بـ (المتابعة والمراجعة والرصد والتحليل)، خطوه مُهمة في تعزيز تنافسية المملكة وتأكيد تقدمها في المؤشرات والتقارير العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة حول العالم في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018م، وأن إنشاء مثل هذا المركز إلى جانب أنه يدعم استمرارية تقدم المملكة في المؤشرات العالمية يُحسن ويطور كذلك من البيئة التنافسية في المملكة.// انتهى //14:58ت م0101