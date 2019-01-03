الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسيستقل زوّار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية عربة "القاري" التي تجوب أركان السوق الشعبي، حيث تعد وسيلة النقل الوحيدة لأهالي محافظة الأحساء في الماضي خاصة المزارعين منهم.وتدهش مظاهر الحياة القديمة التي عاشها الآباء والأجداد، الزوار، على غرار عربة "القاري" التي استخدمها الأجداد في حَمْل أثقالهم ومحاصيلهم الزراعية، ويتذكرون أولى وسائل النقل القديمة التي نقلت الأجداد وأغراضهم إلى جميع الأماكن.وتنقسم العربة إلى نوعين، الأول مخصّص لنقل الأفراد، والآخر لنقل المواد كالماء، وأدوات البناء، والقاز المستخدم لإشعال الوقود ،وتحمل عربة "القاري" على متنها أدوات مختلفة تسمى " الشتب" و"الوتر" و"البيت" و"البطان" و"الزراء" و"الكرو" و"الحطبه" و"السحارة" والصندوق ولكل أداة استخدامها الخاص.// انتهى//15:00ت م0102