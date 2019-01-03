جيزان 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسبلغ عدد زوار فعاليات جامعة جازان المقامة ضمن مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر "جازان الفل ، مشتى الكل" بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان , منذ بدء فعاليات المهرجان الخميس الماضي أكثر من 2000 زائراً وزائرة لمختلف الأجنحة التابعة للجامعة المشاركة في المهرجان.وتشمل مشاركة جامعة جازان في المهرجان جناح الخدمات الطبية وجناحي كلية التربية والدورات المجتمعية إضافة إلى فعاليات الأندية الطلابية المتنوعة، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.وتقدم الجامعة ضمن فعاليات الجناح الطبي العديد من الأركان التي تهدف للتثقيف الصحي وصحة الفم والأسنان وعيادات الفحص وقياس العلامات الحيوية ومكتبة ومسرح وركن الاستشارات الخاصة بالأطفال والتوعية والاستشارات وركن العلاج باللعب وركن الألعاب الحركية وألعاب الفكر والتركيب ومرسم حر ومعرض فني للتعريف بالتراث المحلي الجازاني والصناعات الخزفية.فيما تقدم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الدورات المجتمعية للرجال والنساء خلال أيام المهرجان، في "فن إدارة المشروعات الصغيرة، ومهارات التهيئة لسوق العمل، والتخطيط المالي للأسر السعودية، وفن قيادة المرأة للسيارة، وآليات التعامل مع كبار السن، ومبادرة استثمار وحفظ الوقت".وتشارك عمادة شؤون الطلاب بعدد من الفعاليات التي تنظمها الأندية الطلابية والمتمثلة في معرض صور من جازان، وعرض الفنون الصوتية والرقصات الشعبية إلى جانب عرض مسرحية مجلس الشقق، إضافة إلى فعالية الرصيف الثقافي لنادي القراءة بالجامعة.// انتهى //15:01ت م0103