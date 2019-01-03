الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقبل معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز بمكتبه أمس, مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مرور منطقة الرياض المعين العميد سليمان بن عبدالله الزكري.وفي بداية الاستقبال رحب معاليه بالجميع, متمنياً للعميد الزكري التوفيق والنجاح فيما كلف به لإدارة مرور الرياض.// انتهى //15:01ت م0104