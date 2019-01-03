الدمام 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسعقدت لجنة تحكيم جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني أمس الأول اجتماعاً مع اللجنة الفنية للجائزة ، بحضور أعضاء اللجنة ، وذلك بمقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالرياض.واستعرض أعضاء لجنة تحكيم أبرز معايير الجائزة ومحاور ومهام وآليات عمل اللجنة بالجائزة ، مشيرين إلى أن نتائج الجائزة ستعلن قريباً ، بعد عملية فرز جميع مشاركات المتسابقين ، منوهين بأهمية تكريم المتميزين والمبدعين في تقديم الأعمال التي تعبّر عن الولاء والانتماء للوطن ، وتعبر عن اليوم الوطني للمملكة ومكانته في نفوس المواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس الفريق الفني للجائزة الدكتور عادل الصالح أن إطلاق الجائزة يأتي من منطلق دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها في فعاليات اليوم الوطني الذي يعد من أهم المناسبات العزيزة التي يحتفل بها الوطن , مستعرضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجائزة والتقرير الموجز لعدد المتقدمين المتزايد على الجائزة من جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الأعمار السنية من كلا الجنسين.وأشار الدكتور الصالح إلى أن الجائزة تسعى إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.// انتهى //15:05ت م0107