لندن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن بريطانيا ستظل بلداً يفوق نفوذها الدولي حجمها حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل تصويت مهم للبرلمان البريطاني على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.وتناولت الصحف اعتقال السلطات البريطانية شخصين من الجنسية البريطانية والإيرانية للاشتباه فى أنهما رتبا تهريب مهاجرين عبر القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.وسلطت الضوء على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير اليوم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، في تفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.// انتهى //15:05ت م0108