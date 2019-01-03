هروب 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسكثفت بلدية محافظ هروب من أعمال النظافة وإزالة المخلفات تزامننا مع إجازة منتصف العام الدراسي بالمنتزهات الطبيعية في أودية " الرزان وشهدان و الغمار وغيرها من المواقع والتنزهات الطبيعية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلديه هروب المهندس احمد حكمي, ان البلدية ممثلة بإدارة الخدمات كثفت جهودها في مجال النظافة والخدمات البلدية الأخرى منذ بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي نظرا لما تشهده المتنزهات الطبيعية بالمحافظة من أقبال كبير من الزوار , مؤكداً حرص البلدية ومتابعتها المستمرة لأعمال النظافة بتلك المواقع على مدار العام بتوفير براميل النفايات ولوحات التوعية بمنع رمي النفايات في تلك الأماكن وتوزيع الأكياس المخصصة لجمع النفايات على المتنزهين في عدة مواقع.// انتهى //15:05ت م0109